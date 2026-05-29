mm2 Asia Aktie

mm2 Asia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: SG1AF4000001

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29.05.2026 16:47:24

mm2 Asia H2 net loss widens to S$166.6 million amid fair-value losses

FY2026 revenue plunged 95.9% on the year, amid a 99% decline in sales by its content businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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