Invesco Aktie

Invesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 16:52:00

MMHP Investment Advisors Opens $6 Million Position in Invesco Water Resources ETF (PHO)

According to an SEC filing dated Jan. 9, 2026, Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. (MMHP) established a new position in Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO), purchasing 9,484 shares. The estimated transaction value was $6.47 million, based on the average closing price for the quarter.This was a new position, representing 3.13% of the fund's 13F reportable assets under management (AUM) as of Dec. 31, 2025.MMHP's top five holdings after the filing were:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Invesco Ltd

mehr Nachrichten