Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
13.01.2026 16:52:00
MMHP Investment Advisors Opens $6 Million Position in Invesco Water Resources ETF (PHO)
According to an SEC filing dated Jan. 9, 2026, Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. (MMHP) established a new position in Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO), purchasing 9,484 shares. The estimated transaction value was $6.47 million, based on the average closing price for the quarter.This was a new position, representing 3.13% of the fund's 13F reportable assets under management (AUM) as of Dec. 31, 2025.MMHP's top five holdings after the filing were:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
