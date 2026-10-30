MML Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MML Acquisition hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr hatten 0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at