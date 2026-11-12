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12.11.2026 06:31:28
MMTC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
MMTC präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat MMTC mit einem Umsatz von insgesamt 12,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 15,45 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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