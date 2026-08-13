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13.08.2026 06:31:29
MMTC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MMTC präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,69 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,300 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 6,8 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MMTC 13,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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