MNC solution präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MNC solution hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1887,60 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1483,67 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat MNC solution im vergangenen Quartal 143,23 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MNC solution 94,32 Milliarden KRW umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4980,14 KRW, nach 3361,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 403,35 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte MNC solution 282,80 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at