MNC solution präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MNC solution lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 668,46 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MNC solution ein EPS von 863,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 66,08 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 12,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at