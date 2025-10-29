MNC solution stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MNC solution hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1046,22 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MNC solution 581,26 KRW je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat MNC solution mit einem Umsatz von insgesamt 87,59 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 39,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at