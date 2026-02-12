12.02.2026 06:31:29

MNTN A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MNTN A hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

MNTN A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,130 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 290,09 Millionen USD, während im Vorjahr 225,57 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen