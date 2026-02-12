|
12.02.2026 06:31:29
MNTN A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MNTN A hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.
MNTN A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,130 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 290,09 Millionen USD, während im Vorjahr 225,57 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.