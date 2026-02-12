MNTN A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MNTN A hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal.

MNTN A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,130 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 290,09 Millionen USD, während im Vorjahr 225,57 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at