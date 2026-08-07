MNTN A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MNTN A hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MNTN A ein EPS von -0,650 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 82,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at