MNTN A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MNTN A veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73,7 Millionen USD – ein Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MNTN A 64,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at