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07.05.2026 06:31:29
MNTN A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
MNTN A veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73,7 Millionen USD – ein Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MNTN A 64,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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