MNTN A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MNTN A gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte MNTN A 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 80,3 Millionen USD gegenüber 70,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at