Mo-BRUK veröffentlichte am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 14,03 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren -11,030 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Mo-BRUK im vergangenen Quartal 150,3 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 80,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mo-BRUK 83,1 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at