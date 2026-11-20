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20.11.2026 06:31:28
Mo-BRUK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mo-BRUK veröffentlichte am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 14,03 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren -11,030 PLN je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Mo-BRUK im vergangenen Quartal 150,3 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 80,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mo-BRUK 83,1 Millionen PLN umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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