Mo-BRUK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mo-BRUK hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,56 PLN. Im Vorjahresviertel waren 3,97 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 102,4 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 51,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at