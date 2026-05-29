Mo-BRUK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mo-BRUK veröffentlichte am 28.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,44 PLN gegenüber 3,58 PLN im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 79,0 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 59,6 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at