Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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08.07.2026 21:00:51

'Moana' Review: A Disney Live-Action Remake That's Actually Worth Your Time

Moana is an absolute blast thanks to solid performances by Catherine Laga'aia and Dwayne Johnson, who is simply magical as demigod Maui.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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