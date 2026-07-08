Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
08.07.2026 21:00:51
'Moana' Review: A Fun, Yet Unnecessary, Disney Live-Action Remake
Moana is an absolute blast thanks to solid performances by Catherine Laga'aia and Dwayne Johnson, who is simply magical as demigod Maui.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!