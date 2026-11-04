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04.11.2026 06:31:28
Mobavenue Ai Tech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mobavenue Ai Tech präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,46 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,970 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 767,0 Millionen INR – ein Plus von 41,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mobavenue Ai Tech 543,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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