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13.08.2026 06:31:29
Mobavenue Ai Tech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mobavenue Ai Tech äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 728,5 Millionen INR gegenüber 55,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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