mobcast: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

mobcast gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,42 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -1,900 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,14 Prozent auf 687,9 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 717,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at