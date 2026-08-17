mobcast: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

mobcast hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

mobcast vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,24 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,410 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 691,3 Millionen JPY, gegenüber 718,8 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at