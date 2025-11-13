Moberg Pharma Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Moberg Pharma Registered veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Moberg Pharma Registered -0,030 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at