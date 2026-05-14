Moberg Pharma Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Moberg Pharma Registered hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,9 Millionen SEK – ein Plus von 27,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moberg Pharma Registered 3,9 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at