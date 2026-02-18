Moberg Pharma Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Moberg Pharma Registered präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,27 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,210 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,1 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Moberg Pharma Registered 1,0 Millionen SEK umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,580 SEK. Im Vorjahr hatten -6,740 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Moberg Pharma Registered im vergangenen Geschäftsjahr 13,50 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Moberg Pharma Registered 9,81 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at