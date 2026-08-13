Mobia Medical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mobia Medical hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,320 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite hat Mobia Medical im vergangenen Quartal 13,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 102,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mobia Medical 6,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at