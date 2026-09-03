Mobilatervinning i Sverige AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mobilatervinning i Sverige AB hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,06 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mobilatervinning i Sverige AB 0,130 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,9 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,9 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at