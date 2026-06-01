Mobilatervinning i Sverige AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mobilatervinning i Sverige AB gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,4 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 13,3 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at