Mobile Factory, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mobile Factory, äußerte sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 37,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 937,3 Millionen JPY, gegenüber 961,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,51 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at