Mobile Factory, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mobile Factory, gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,42 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 821,3 Millionen JPY gegenüber 734,9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at