|
30.01.2026 06:31:29
Mobile Factory, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mobile Factory, hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 12,37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mobile Factory, 29,75 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,86 Prozent auf 949,2 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 967,2 Millionen JPY gelegen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 67,66 JPY. Im letzten Jahr hatte Mobile Factory, einen Gewinn von 92,20 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,43 Milliarden JPY – ein Plus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mobile Factory, 3,32 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.