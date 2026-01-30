Mobile Factory, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mobile Factory, hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 12,37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mobile Factory, 29,75 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,86 Prozent auf 949,2 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 967,2 Millionen JPY gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 67,66 JPY. Im letzten Jahr hatte Mobile Factory, einen Gewinn von 92,20 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,43 Milliarden JPY – ein Plus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mobile Factory, 3,32 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at