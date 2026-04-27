Mobile Factory, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mobile Factory, hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 21,02 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mobile Factory, 17,42 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 749,3 Millionen JPY gegenüber 695,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at