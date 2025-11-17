|
Mobile Global Esports präsentierte Quartalsergebnisse
Mobile Global Esports präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
