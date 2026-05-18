Mobile Global Esports stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mobile Global Esports lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Mobile Global Esports ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at