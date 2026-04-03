Mobile Global Esports stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mobile Global Esports hat sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,050 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mobile Global Esports -0,110 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at