Mobile Infrastructure stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mobile Infrastructure veröffentlichte am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mobile Infrastructure -0,030 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mobile Infrastructure in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,8 Millionen USD im Vergleich zu 9,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,550 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Mobile Infrastructure ein Ergebnis je Aktie von -0,240 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 37,01 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 35,08 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at