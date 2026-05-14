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14.05.2026 06:31:29
Mobile Infrastructure vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mobile Infrastructure lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,9 Millionen USD – eine Minderung von 3,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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