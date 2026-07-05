G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
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06.07.2026 01:01:39
Mobile internet coverage in UK worse than any EU or G7 country, Which? says
Analysis finds services cheaper but country ranks 57th in network performance and 70th for download speedsBritish holidaymakers watching online videos while they sit on a European beach this summer are likely to be pleasantly surprised: the signal should be better than at home.Mobile coverage in the UK is worse than in any of the 27 EU member countries, and every other member of the G7 group of large economies, according to analysis by consumer group Which? of data from Opensignal. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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