RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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19.08.2026 01:04:53
Mobile payments on the rise but cash decline slows
Nine in 10 mobile wallet users have their debit card loaded as their default payment method, new data shows.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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