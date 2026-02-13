Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia Registered gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,89 Milliarden SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,69 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,670 SAR gegenüber 0,660 SAR im Vorjahr.

Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 10,98 Milliarden SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 10,37 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at