Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia Registered legte Quartalsergebnis vor

Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia Registered hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,83 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,75 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at