Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia Registered ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia Registered ein EPS von 0,140 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,10 Prozent auf 2,65 Milliarden SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,65 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at