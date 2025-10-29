|
Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia Registered hat am 26.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia Registered hat ein EPS von 0,17 SAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,170 SAR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent auf 2,75 Milliarden SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,167 SAR sowie einen Umsatz von 2,70 Milliarden SAR belaufen.
