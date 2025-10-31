Mobile Telecommunications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mobile Telecommunications hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal hatte Mobile Telecommunications ebenfalls ein EPS von 0,010 KWD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 581,6 Millionen KWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mobile Telecommunications 500,6 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at