Mobile Telecommunications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mobile Telecommunications präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 KWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 KWD je Aktie vermeldet.

Mobile Telecommunications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 614,9 Millionen KWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 581,6 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at