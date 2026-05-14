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14.05.2026 06:31:29
Mobile Telecommunications: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mobile Telecommunications hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 KWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 569,4 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 536,2 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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