Mobile Telecommunications veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mobile Telecommunications gab am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 KWD, nach 0,020 KWD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 623,7 Millionen KWD gegenüber 526,5 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,060 KWD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 KWD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,28 Milliarden KWD umgesetzt, gegenüber 1,97 Milliarden KWD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at