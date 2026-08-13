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13.08.2026 06:31:29
Mobile Telecommunications: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mobile Telecommunications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 KWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mobile Telecommunications ein EPS von 0,020 KWD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Mobile Telecommunications 568,0 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 541,5 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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