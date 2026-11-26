Mobile TeleSystems (Spons ADRs) hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 6,88 RUB. Im letzten Jahr hatte Mobile TeleSystems (Spons ADRs) einen Gewinn von 3,59 RUB je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,75 Prozent auf 232,47 Milliarden RUB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 213,77 Milliarden RUB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at