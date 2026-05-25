Mobile TeleSystems (Spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mobile TeleSystems (Spons ADRs) hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,30 RUB. Im Vorjahresviertel waren 2,94 RUB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 175,51 Milliarden RUB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 201,27 Milliarden RUB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at