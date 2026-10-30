Mobileye Aktie
WKN DE: A119ES / ISIN: NL0010831061
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30.10.2026 08:15:48
Mobileye: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Mobileye (NASDAQ:MBLY) raised its full-year revenue outlook midpoint to $2.008 billion. Long-term investors gained clarity on how chip sales convert into higher software value per vehicle. Three key takeaways from the call stand out.
Automakers are upgrading beyond basic front-facing cameras to adopt surround-view vision and cloud-based mapping. Mobileye tracks the fitment rate, which represents the percentage of newly manufactured vehicles that come equipped with its Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) or autonomous driving technologies.
Selling broader software packages increases average selling price (ASP, the average revenue earned per unit) and builds deeper long-term customer relationships.
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